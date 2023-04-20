Це перший візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський підтвердив візит у Київ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і розповів, які теми вони обговорили.

Нагадаємо, інформація, про те, що в українську столицю з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО з'явилася вранці.

"Вітаю Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві. Цей візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень", - прокоментував Зеленський.

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Він повідомив, що обговорив зі Столтенбергом чотири основних питання.

"Перше – "Рамштайн", засідання, яке відбудеться завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій. Друге – звернувся до пана Генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації , артилерії, бронетехніки", - повідомив подробиці президент.

Також він додав, що обговорювався Вільнюський саміт НАТО і гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт голів держав і урядів країн-членів НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

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