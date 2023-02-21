У 2024 році виповниться 75 років із дня створення Північноатлантичного альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що саміт лідерів держав-учасниць Північноатлантичного договору (НАТО) наступного року відбудеться у США. Він наголосив, що відданість Штатів альянсу НАТО і 5-й статті є залізною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Сполучених Штатів Америки заявив під час виступу у Варшаві.

"Наступного року я буду приймати кожного члена НАТО для нашого саміту 2024 року в Сполучених Штатах. Разом ми відсвяткуємо 75 річницю найсильнішого оборонного альянсу в історії світу - НАТО. І нехай не буде сумнівів: відданість Сполучених Штатів нашому альянсу НАТО і 5-й статті (договору Альянсу) є залізною. І кожен член НАТО знає це, і Росія теж знає це: атака на одного - це атака проти усіх нас. Це священна присяга, щоб захищати кожен дюйм території (країн) НАТО", - наголосив Байден.

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Президент США зазначив, що у війні з РФ український народ продемонстрував велику сміливість, а Америка, Європа і коаліція держав від Атлантичного до Тихого океану стали дуже об'єднаними.

Як підкреслив Байден, Путін замість "легкої перемоги" у війні проти України отримав "спалені танки і безладдя в армії".

"Він думав, що отримає "фінляндизацію" НАТО, а натомість він отримав НАТОзацію Фінляндії та Швеції. Він думав, що НАТО зламається і розділиться. Натомість НАТО нині у більшій єдності та згуртованості, ніж коли-небудь раніше", - сказав Байден.

Заяви Байдена у Польщі

21 лютого 2023 року президент США Джо Байден відвідав Польщу із офіційним візитом. Під час свого виступу він зробив декілька важливих заяв. Зокрема, Байден наголосив, що Україна ніколи не стане перемогою для президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Крім того, звернувся до росіян з приводу розв'язаної їхньою країною загарбницької війни. У своєму посланні Байден заявив, що всі слова російського президента Володимира Путіна про нібито загрозу з боку Заходу і конкретно США є не більш ніж брехнею.

Також президент США пообіцяв, що Захід "стоятиме за демократію" і продовжуватиме підтримку України. Під час виступу у Варшаві ввечері 21 лютого американський лідер наголосив, що мрії російського диктатора Володимира Путіна про "легку перемогу" в Україні не збулися.

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