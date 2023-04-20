Він вже відвідав меморіальну стелу в центрі столиці.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Сьогодні вранці генсек біля меморіалу віддав шану полеглим українським солдатам на Михайлівській площі в центрі Києва, повідомляє The Kyiv Independent. Примітно, що Столтенберг був на цьому заході лише з охоронцями та почесною вартою українських військових.

Генсек НАТО проведе переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Проте детального плану візиту поки що немає. Також достеменно невідомо, які теми під час діалогу обговорюватимуть Зеленський та Столтенберг.

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Зазначимо, що візит Столтенберга до України анонсований не був із міркувань безпеки.

Позиція Столтенберга щодо війни в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зі співаних днів війни чітко заявив, що Україна потребує допомоги і вона її отримуватиме. З того часу країни-члени Альянсу невпинно допомагають Києву зброєю.

Крім того, нещодавно, за рішенням Столтенберга, скликалася комісія Україна-НАТО, засідання якої шість років блокувала Угорщина.

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