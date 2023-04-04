Генеральний секретар Альянсу сказав, що глави МЗС зустрічаються в поворотний момент для безпеки.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг розповів про порядок денний сьогоднішнього засідання Комісії Україна-НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі.

Генеральний секретар Альянсу сказав, що глави МЗС зустрічаються в поворотний момент для безпеки.

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"Ми бачимо, що агресивна війна президента Путіна проти України триває. Ми проведемо зустріч Комісії Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, під час якої ми розглянемо як підтримати і наростити підтримку від НАТО і країн-членів для України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО уточнив, що йдеться про найбільш нагальні потреби України.

Також Столтенберг очікує, що країни-члени НАТО розпочнуть розробляти більш довгострокову багаторічну програму для надання підтримки і допомоги Україні, аби допомогти Збройним силам України розвинути сумісність з арміями Альянсу - перейти від стандартів і доктрин радянської доби до стандартів НАТО, і наблизити Україну ближче до євроатлантичної родини.

Засідання комісії Україна-НАТО

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, відбудеться перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО за участі України з 2017 року. Столтенберг скликав зустріч Комісії Україна-НАТО, попри намагання Угорщини блокувати ці зустрічі впродовж останніх шести років.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення Столтенберга нібито порушує єдність НАТО і процедуру одностайності. Він визнав, що Угорщина нічого не може зробити проти цього, тому візьме до відома рішення генсека Альянсу.

Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

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