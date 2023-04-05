Президент назвав це історичною подією для всієї Європи.

Російська агресія доводить, що лише колективні превентивні гарантії безпеки для країни можуть бути надійними.

Таке переконання президент України Володимир Зеленський висловив у вечірньому відеозверненні, коментуючи вступ Фінляндії до НАТО. "Сьогодні, до речі, відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі", - зазначив він.

Зеленський привітав народ Фінляндії та її президента з отриманням колективної "надійної гарантії безпеки". "Російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур", - сказав глава держави.

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Він також підкреслив, що саміт НАТО цього року у Вільнюсі буде достатньо амбітним. "Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла. Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована", - наголосив Зеленський.

Вступ Фінляндії до НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабної війни Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства.

Влітку лідери країн-членів НАТО офіційно запросили їх приєднатися до Альянсу. Заявки схвалили всі, окрім Туреччини та Угорщини.

Згодом парламент Угорщини таки схвалив заявку Фінляндії, пізніше протокол про приєднання ратифікував і парламент Туреччини.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31 країною-членом НАТО. На країну одразу поширилися безпекові гарантії Альянсу "один за всіх і всі за одного".

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