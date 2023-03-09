Наразі у процесі обговорень гарантій безпеки є прогрес, заявив очільник ОП.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що Україна отримає гарантії безпеки на саміті НАТО, який відбудеться у липні цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", під час спілкування із журналістами Єрмак наголосив, що у питаннях безпекових гарантів вже є деякі позитивні натяки.

"Гарантії безпеки точно будуть, зараз ми вже не чуємо "ні", коли про них говоримо. Зараз питання в тому, хто перший з нами їх підпише. Вважаю, що підписати такий документ у Вільнюсі цілком реально", - сказав Єрмак.

Гарантії безпеки для України: останні новини

Напередодні повномаштабного вторгнення РФ українська влада закликала Захід гарантії безпеки, щоб захистити Україну від майбутніх дій РФ. Однак тоді ця ініціатива так і залишилася на рівні публічних закликів.

Влітку минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше заговорив про такі заходи безпеки і обіцяв підтримати такі гарантії для України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав завершити розробку гарантій безпеки для України до саміту НАТО в липні. Україна сподівається, що гарантії безпеки вдастся підписати на цьому саміті.

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