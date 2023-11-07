Замість звільненого Віктора Хоренка введено до складу Ставки його наступника Сергія Лупанчука.

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача Сергія Лупанчука.

Про це йдеться в указі президента України №736/2023 "Про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача".

Указом вивести зі складу Ставки Віктора Хоренка, який нещодавно був звільнений з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Його наступником став Сергій Лупанчук, якого і введено до складу Ставки.

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Цей указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Зміна керівника Сил спецоперацій - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Силами спеціальних операцій. Він був на цій посаді з 25 липня 2022 року. Новим командувачем було призначено полковника Сергія Лупанчука.

Хоренко тоді заявив, що про звільнення дізнався зі ЗМІ і що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надсилав президентові відповідного подання на звільнення.

Міністр оборони України Рустем Умєров, за поданням якого було звільнено командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, прокоментував кадрове рішення. Він сказав, що генерал-майор Хоренко зараз потрібний "на певному напрямку", він продовжить службу в Міністерстві оборони України.

Умєров відмовився коментувати причини та передумови звільнення, зазначивши, що подібні коментарі можуть "надавати підстави ворогові послаблювати Україну".

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