У МВФ зазначили, що економіка України навіть під час війни показує хороші результати.

Президент України Зеленський провів зустріч з директором Міжнародного валютного фонду Крісталіної Георгієвої. Однією з тим переговорів стало використання заморожених активів Російської Федерації.

Глава Української держави подякував Фонду за своєчасну та суттєву допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ця велика підтримка дуже важлива для України та українського народу. Під час війни захищена фінансова система критично важлива", - гйдеться у повідомленні на сайті президента України.

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При цьому Георгієва зазначила, що всупереч війні Економіка України демонструє позитивну тенденцію.

"Економіка України показує хороші результати. Цього року ми очікуємо зростання ВВП на 4,5%. У третьому кварталі 2023 року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. У листопаді інфляція впала до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни", - розповіла глава МВФ.

Крім того, сторони обговорили міжнародне фінансування України у 2024 році. Також торкнулися теми створення ефективного механізму використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, щоб забезпечити альтернативну бюджетну підтримку та інвестиції для відновлення країни.

Візит Зеленського до США - головні новини

7 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїде в Аргентину на інавгурацію новообраного глави цієї держави Хав'єра Мілея. Після чого Зеленський відправився в США, де у нього була запланована зустріч з президентом США Джозефом Байденом.

Так, 11 грудня президент України прибув до Вашингтона, де зустрівся з Міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном в Національному університеті оборони.

Також президент України виступив з промовою в Національному університеті оборони США у Вашингтоні.

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