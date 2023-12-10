Вони зустрінуться у вівторок, 12 грудня.

11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляють в Офісі президента України.

Під час візиту він зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, а також проведе низку зустрічей і переговорів. "Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовими темами на переговорах стане продовження оборонної співпраці країн, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем протиповітряної оборони, а також координація зусиль у наступному році.

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У заяві прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр йдеться, що зустріч відбудеться 12 грудня. "Президент Байден запросив Президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії. У той час як Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила вона.

Закордонні поїздки Зеленського: останні новини

Як відомо, сьогодні президент здійснив робочий візит до Аргентини. Там він зустрівся з президентом Еквадору Даніелем Нобоа, президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу та президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Згідно з трансляцією, на одному з заходів Володимир Зеленський мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає проти вступу України в ЄС та боротьби з Росією.

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