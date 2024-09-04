Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в Кабміні за час війни, - FT

Президент сказав, що перестановка є частиною спроби "надати нових сил" українській інституції.

Президент України Володимир Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в уряді за часів великої війни.

Як пише Financial Times, кардинальні зміни обурили деяких критиків Зеленського, які висловили стурбованість тим, що перестановка була способом для президента ще більше зміцнити владу шляхом призначення лояльних людей.

Спроба "надати нових сил" уряду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був найпомітнішим серед серії відставок у середу, серед яких також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, віце-прем’єр-міністр з питань окупованих територій Ірина Верещук і голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

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Зеленський сказав, що перестановка є частиною спроби "надати нових сил" українській інституції, але надав скупі подробиці про те, чому, зокрема, він попросив відставки Кулеби та півдесятка інших високопоставлених членів Кабінету міністрів.

Києвом місяцями ходили чутки про можливу відставку Кулеби, чиє спілкування із західними союзниками України часто вважалося занадто незалежним для Зеленського.

Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в українському уряді було внесено багато кадрових змін, у тому числі замінено міністра оборони, головнокомандувача Збройними силами, а також керівників зовнішньої та внутрішньої розвідки.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у Telegram, що більше половини нинішнього уряду України буде переміщено або замінено найближчими днями.

"Як і було обіцяно, цього тижня можна очікувати серйозного перезавантаження уряду", - повідомив він пізно у вівторок, назвавши середу "днем звільнення".

Перестановки відбуваються у вирішальний момент війни, коли Київ намагається стримати ескалацію наступу Москви на сході України, водночас поспішаючи зміцнити контроль над приблизно 1000 квадратними кілометрами території, яку він захопив у Курській області Росії.

"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані таким чином, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні - для всіх нас", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні у вівторок.

Він сказав, що в його офісі, ймовірно, відбудуться додаткові зміни, і що "деякі сфери нашої зовнішньої та внутрішньої політики матимуть дещо інший акцент".

Київ намагався повернути війну на свою користь своїм зухвалим вторгненням до Росії минулого місяця та зміцнити свою позицію перед будь-якими можливими мирними переговорами. Ці кроки відбулися після кількох важких місяців, протягом яких Україна втратила позиції на полі бою в Донецькій області та постраждала від постійних відключень електроенергії по всій країні через авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що кадрові перестановки не вплинуть на перспективи відновлення переговорів з Києвом.

"Ні, це не вплине. Ви бачите ставлення до перспектив переговорного процесу. Особливо останніми днями можна побачити, наскільки напружена ситуація. Але, звичайно, ми уважно стежимо за розвитком подій", - заявив Пєсков у середу.

Співрозмовник з політичних кіл Києва сказав, що Зеленський продовжує зміцнювати владу. Але інші політичні оглядачі відзначили, що Зеленський просто "любить зміни" і нові обличчя.

"Час для нових викликів"

Директор київського Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що капітальні кадрові перестановки в уряді нібито покликані №надати нового імпульсу роботі виконавчої влади".

Фесенко зазначив, що раніше Зеленський розглядав можливість відправити у відставку весь уряд, починаючи з прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Але через обмеження воєнного стану, який діє з лютого 2022 року, президент не зміг цього зробити.

"Тому знайшли інший компромісний варіант", - сказав він, маючи на увазі відставку інших міністрів.

Зміни частково спрямовані на те, щоб український уряд, який наразі має п’ятьох виконуючих обов’язки міністрів, став повноцінним керівним органом. В.о. міністрів не можуть голосувати в кабінеті.

Деякі з міністрів, які подали у відставку, ймовірно, залишаться в уряді, але візьмуть на себе нові ролі або розширять посади, повідомили Financial Times кілька чиновників, які пішли у відставку.

Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, була серед тих, хто подав у вівторок увечері у відставку.

Стефанішина, яка керувала прагненням України до вступу до ЄС, висловила надію, що вона отримає розширений мандат під час перестановки, ймовірно у Мін'юсті.

"Але все може змінитися на цьому шляху, як завжди в політиці. Особливо в Україні", - сказала вона.

Камишін, колишній міністр стратегічної промисловості став ініціатором відродження вітчизняного виробництва зброї. У середу на платформі X Камишін заявив, що залишиться в команді Зеленського. Він додав: "Настав час для нових викликів".

Серед своїх досягнень він назвав партнерство із західними виробниками зброї, включаючи Rheinmetall і Northrop Grumman.

"Я намагаюся зрозуміти, чому їх потрібно звільняти. Але громадянам ніхто нічого пояснювати не збирається", - заявив виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Кадрові зміни в уряді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 3 вересня зазначив, що кілька членів Кабінету міністрів України подали заяву про відставку і серед них Малюська.

Сам Малюська у Facebook написав, що тепер він справді йде у відставку, на відміну "від попередніх 100 500", про які йшлося раніше. Зазначив, що має встигнути "зробити ще купу роботи і позакривати усі хвости", тому розлогий пост напише пізніше. Згодом Рада проголосувала за його звільнення.

Раніше Рада також звільнила Ольгу Стефанішину з посади віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Водночас, за інформацією від народних депутатів, Стефанішина може після звільнення вже завтра повернутися в уряд на об’єднану посаду міністра юстиції та віце-прем’єр-міністра.

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