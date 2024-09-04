Рада проголосувала за звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки з питань реінтеграції

Прогнозують, що вже завтра вона може стати міністром юстиції та віцепрем'єром одночасно.

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Це рішення підтримав 241 народний депутат України.

"Звільнення Стефанішиної Ольги з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За 241. Завтра призначать на цю саму посаду + дадуть Мінʼюст", - написав Железняк.

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Перед цим Рада провалила звільнення голови Фонду Держмайна Віталія Коваля, однак підтримала відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина, який виступив у Раді зі звітом.

Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, учора голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява від віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної про відставку.

Серед кандидатів на відставку з уряду також є міністр юстиції України Денис Малюська, який подав заяву за власним бажанням.

Ольга Стефанишина - що про неї відомо

За даними на сайті КМУ, Стефанишина народилася 1985 року. У 2008 році закінчила факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови. У 2016 році отримала диплом спеціаліста "Фінанси і кредит" Одеського національного економічного університету.

З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

4 червня 2020 року призначена на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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