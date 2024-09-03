Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку відразу трьох міністрів, повідомив на своїй сторінці у Facebook спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Заяви про відставки надійшли від:

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М. Міністра юстиції України Малюськи Д.Л. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

"Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С. Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", – додав Стефанчук.

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Про можливі відставки в Кабміні повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зокрема, він відзначив, що голосування "за ротацію" можуть відбутися 4-5 вересня.

"Малюська просто аут. Думаю приєднають міністерство до Стефанішиної.На МінЕкологіі піде Світлана Гринчук. Камишина на підвищення. Правда не знаю що далі буде з міністерством. По Ковалю чув(поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки", – написав Железняк після публікації заяв на відставку.

Кадрові зміни в Кабміні - останні новини

У липні 2024 року народний депутат Федір Веніславський повідомив, що найближчим часом в уряді України можливі "точкові" зміни. Водночас він запевнив, що про заміну міністра оборони Рустема Умєрова не йдеться.

Раніше, 9 травня, відбулася ще одна відставка міністра. Так, замголови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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