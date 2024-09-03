До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку відразу трьох міністрів, повідомив на своїй сторінці у Facebook спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Заяви про відставки надійшли від:
- Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
- Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
- Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
"Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С. Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", – додав Стефанчук.
Про можливі відставки в Кабміні повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зокрема, він відзначив, що голосування "за ротацію" можуть відбутися 4-5 вересня.
"Малюська просто аут. Думаю приєднають міністерство до Стефанішиної.На МінЕкологіі піде Світлана Гринчук. Камишина на підвищення. Правда не знаю що далі буде з міністерством. По Ковалю чув(поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки", – написав Железняк після публікації заяв на відставку.
Кадрові зміни в Кабміні - останні новини
У липні 2024 року народний депутат Федір Веніславський повідомив, що найближчим часом в уряді України можливі "точкові" зміни. Водночас він запевнив, що про заміну міністра оборони Рустема Умєрова не йдеться.
Раніше, 9 травня, відбулася ще одна відставка міністра. Так, замголови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.