Рада звільнила Малюську з посади міністра юстиції: кого призначать натомість

Депутати прогнозують, що посада міністра буде вакантною недовго.

Верховна Рада України проголосувала за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

За дане рішення проголосувало 249 народних депутатів України.

При цьому коли Малюська вийшов до трибуни, депутати зустріли його довгими бурхлимими оплесками.

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Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 3 вересня зазначив, що кілька членів Кабінету міністрів України подали заяву про відставку і серед них Малюська.

Сам Малюська у Facebook написав, що тепер він справді йде у відставку, на відміну "від попередніх 100 500", про які йшлося раніше. Зазначив, що має встигнути "зробити ще купу роботи і позакривати усі хвости", тому розлогий пост напише пізніше.

Раніше Рада також звільнила Ольгу Стефанішину з посади віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Водночас, за інформацією від народних депутатів, Стефанішина може після звільнення вже завтра повернутися в уряд на об’єднану посаду міністра юстиції та віце-прем’єр-міністра.

Денис Малюська - хто він

Денис Малюська народився у 1981 році у м. Дунаївці Хмельницької області. Навчався у Київському університеті ім. Шевченка за спеціальністю "правознавство". Також закінчив Лондонський університет. Магістр права.

На посаді міністра юстиції з 29 серпня 2019 року.

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