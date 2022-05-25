Президент розкритикував пропозицію екс-держсекретаря США Кіссінджера.

Президент Володимир Зеленський розкритикував пропозиції деяких західних політиків про те, що Україні слід піти на поступки Росії, в тому числі шляхом відмови від частини своєї території.

У традиційному вечірньому відеозверненні глава держави відповів, зокрема, на слова екс-держсекретаря США Генрі Кіссінджера. Раніше той сказав, що Україна повинна піти на переговори з РФ, навіть якщо від неї зажадають поступки.

Зеленського обурило, що у світі лунають пропозиції враховувати інтереси країни-агресора.

"Попри тисячі російських ракет, що вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу і Маріуполь. Попри зруйновані міста. І, попри побудовані Російською державою "фільтраційні табори", в яких вбивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила все це в Європі. Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито потрібно віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке відчуття, що у пана Кіссінджера не 2022 рік, а 1938-й. І він думав, що він говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав він.

Глава держави нагадав, що в 1938 році сім'я на той момент 15-річного Кіссінджера рятувалася з нацистської Німеччини.

"Він все прекрасно розумів, і від нього тоді не чули, що потрібно нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них або боротися з ними", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 травня Кіссінджер під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Україна повинна піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки. За його словами, переговори між РФ і Україною повинні початися в найближчі два місяці, перш ніж вони приведуть до наслідків, які буде нелегко подолати.

Після цього радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав Кіссінджера "давоським панікером".

Як відомо, Кіссінджер був держсекретарем США в 1973-1977 роках при президентах Річарді Ніксоні та Джеральді Форді.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мир не може повернутися до звичного ведення справ з РФ після її злочинів в Україні.