Президент України Володимир Зеленський підтримав запровадження візового режиму з Росією. Лідер держави позитивно відреагував на відповідну петицію.

Про це йдеться у відповіді президента, опублікованій на його офіційному сайті.

Зеленський подякував усім громадянам, які підписували цю петицію, за їхню активну громадянську позицію.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую", – заявив Зеленський.

Він додав, що прем'єр-міністру Денису Шмигалю було надіслано відповідного листа з проханням опрацювати зазначене питання.

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