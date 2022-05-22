Президент Польщі закликає країни чесного світу не відновлювати старі звичні стосунки з Росією, як це було до злочинів, які скоюють окупаційні російські війська в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що після злочинів Росії у Бучі, Бородянці і Маріуполі та інших містах України світ не може повернутися до звичного ведення справ з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда заявив під час виступу у Верховній Раді України.

"Після Бучі, Бородянки, Маріуполя не може бути повернення до business as usual з Росією (до звичного усталеного ведення справ - УНІАН). Шановні пані і панове президенти, прем'єр-міністри, депутати усіх парламентів світу - не може бути повернення до business as usual. Чесний світ не може цього зробити і перейти до порядку денного над злочином, над агресією, над топтанням основних принципів", - наголосив президент Польщі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Дуда прокоментував пропозиції поступитися Путіну та зазначив, що лише Україна повинна вирішувати своє майбутнє.

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