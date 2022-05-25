Подоляк назвав Кіссінджера "давоським панікером".

Екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки.

Таку заяву він зробив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише The Telegraph.

За його словами, переговори між РФ і Україною повинні початися в найближчі два місяці, перш ніж вони приведуть до наслідків, які буде нелегко подолати.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк назвав Кіссінджера "давоським панікером".

"Так само легко, як пан Кіссінджер пропонує віддати Росії частину України, він дозволив би забрати Польщу чи Литву. Добре, що в українців в окопах немає часу слухати поради "Давоських панікерів". Трохи зайняті, захищаємо свободу і демократію", - написав він у Twitter.

Як відомо, Кіссінджер був держсекретарем США в 1973-1977 роках при президентах Річарді Ніксоні і Джеральді Форді.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мир не може повернутися до звичного ведення справ з РФ після її злочинів в Україні.

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