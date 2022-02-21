Засідання скликано у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це він повідомив у Twitter.

"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Емануелем Макроном, Олафом Шольцом та скликав РНБО", - зазначив президент.

Як повідомляють ЗМІ, початок засідання РНБО планується на 20:00.

Нагадаємо, раніше сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін звертався до Президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Президент РФ Володимир Путін на засіданні Радбезу РФ оголосив, що рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" буде прийнято сьогодні.

Російський міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев запропонував Володимиру Путіну "визнати" всю територію Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окуповані частини.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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