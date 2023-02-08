Український президент проведе в Лондоні низку важливих зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великобританії з візитом.

Попередньо відомо, що під час візиту він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, а також відвідає українських військових, які проходять підготовку у Ведикобританії.

Також, за даними британського видання Тelegraph, український лідер зустрінеться з міністром оборони Беном Воллесом та іншими високопоставленими чиновниками Міноборони.

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Зазначається, що сьогодні Сунак оголосить про розширення навчальної програми українських військових та про надання озброєння Києву.

Зазначимо, що це перший візит Зеленського у Великобританію за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Візит Ріші Сунака в Київ

19 листопада 2022 року прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленський. Це був його перший візит в статусі прем’єр-міністра.

Тоді Сунак заявив, що Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції. А також допоможе з зимовим обладнанням для українських військових і надасть гуманітарну допомогу. Крім того, Сунак запевнив, що Британія продовжуватиме і розширить навчальні програми для українських військових, медиків та інженерів.

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