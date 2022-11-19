Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив захоплення тим, як українські воїни проявляють свою мужність.

Великобританія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після перемовин з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Він зазначив, що Британія буде продовжувати надавати допомогу Україні допоки вона не здобуде миру. При цьому Сунак висловив захоплення тим, як українські воїни проявляють свою мужність.

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Він нагадав, що лише цього року Британія надала Україні військову допомогу на понад 2,3 млрд фунтів. При цьому Сунак наголосив, що його країна продовжуватиме допомагати і надалі.

За його словами, в ситуації, коли Росія бомбить об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, будинки з повітря, для захисту Велика Британія надасть, зокрема, "120 спеціальних зенітних гармат, а також РЛС".

Сунак наголосив, що Британія продовжуватиме і розширить навчальні програми для українських військових, медиків та інженерів. За його словами, також буде надано зимове обладнання для українських військових, а також гуманітарну допомогу на загальну суму понад 16 млн фунтів.

Британія продовжує підтримувати Україну у війни з РФ

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні стало відомо, що Британія виділить 5 мільйонів фунтів на відновлення енергоінфраструктури України і надасть Україні ще 1000 ракет класу "земля-повітря".

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