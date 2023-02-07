Президент наголосив, що єдність є фундаментом оборони.

Президент Володимир Зеленський виступив у парламенті України, де сьогодні розглядалась низка, зокрема, кадрових рішень та питань, пов’язаних з війною в країні, та подякував всім, хто допомагає в цей час зберегти єдність у державі.

"Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції України. Щодо кожного такого кроку – кадрового чи інституційного – відбувається необхідне інформування. На тому рівні, на якому ухвалюються рішення. І я дякую всім, хто підтримує державу! Дякую всім, хто допомагає берегти нашу єдність, яка є фундаментом оборони", - написав президент, інформуючи про своє звернення до Верховної Ради України.

Зеленський зазначив, що вдячний всім, хто утримується від поширення будь-яких чуток або іншої псевдоінформації, що може послабити зосередженість людей у роботі на перемогу України.

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"Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх України. І – забезпечимо", - наголосив глава держави.

Рішення Ради щодо призначень: деталі

Сьогодні, 7 лютого, на засіданні Верховна Рада України проголосувала за призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Також Рада призначила сьогодні Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України.

Крім того, парламент продовжив на 90 днів дію воєнного стану та мобілізації в Україні та проголосував за інші важливі рішення, зокрема, прийняв за основу законопроект, який передбачає запровадження прозорості в оборонних закупівлях.