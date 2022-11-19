Під час перемовин президент та прем'єр обговорили низку актуальних питань.

В суботу, 19 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав у Київ. Політик вже провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Український лідер у Telegram показав кадри зустрічі із британським прем'єром та наголосив, що підтримка Великої Британії була потужною з перших днів російського вторгнення.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки", - повідомив Зеленський.

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Президент додав, що разом Україна та Велика Британія сильніші.

Водночас Сунак заявив, що Британія підтримуватиме Україну до кінця.

"Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з вами до кінця, Володимире", - написав Сунак у Twitter.

Ріші Сунак та Україна

20 жовтня прем'єр Британії Ліз трас подала у відставку. Вже 25 жовтня Ріші Сунак офіційно очолив британскький уряд держави. До призначення на посаду прем'єра він обіцяв зміцнити політику повної підтримки України, яку проводив Борис Джонсон.

Того ж дня Сунак вперше на посаді прем'єр-міністра Великої Британії висловився про війну Росії проти України. Чиновник відзначити, що Британія стикається з глибокою економічною кризою, і його уряд, в першу чергу, буде працювати над забезпеченням економічної стабільності.

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