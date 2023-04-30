Президент наголосив, що спільно Україна, Європа і світ зможуть відновити справедливий мир і завадити Росії затягнути війну.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб світ посилював сигнали для РФ, що він не пробачить її терор.

Про це Зеленський сказав у своєму сьогоднішньому відеозверненні. Він наголосив на необхідності союзників залишатися принциповими щодо санкцій.

"Дуже важливо - щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор", - зазначив він.

За його словами, у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості, Україна, Європа та світ зможуть не дати Росії затягнути війну і відновити нормальний справедливий мир.

Заяви Зеленського 30 квітня

Як повідомляв УНІАН, у своєму відеозверненні 30 квітня Володимир Зеленський також подякував усім, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи. Зокрема президент подякував державам-партнерам України за військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Окрім цього, сьогодні під час привітання українських прикордонників президент Зеленський анонсував головні битви на фронті України. Він наголосив на необхідності звільнити нашу землю і людей з російської неволі.

Також сьогодні Зеленський вручив прикордонникам державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни". За словами президента, загалом за час оборони від російської агресії вже 2 тисячі 193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 - званням Герой України.

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