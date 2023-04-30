Президент також ознайомився із сучасними зразками бойової спеціальної техніки та зброї, які перебувають на озброєнні українських прикордонників.

За час оборони від російської агресії вже 2 тисячі 193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 - званням Герой України.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні під час заходів з нагоди Дня прикордонника України.

"Кожна така нагорода - це історія особистого подвигу нашого воїна та історія порятунку всієї нашої держави, всієї України. Бо незалежність України - це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який всі, хто воює заради України, здобувають для неї. На жаль, і ціною власного життя", - наголосив глава держави.

Він акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам були присвоєні звання Герой України, із них 9 були удостоєні цього найбільшого звання посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного полеглого українського воїна.

На заході Зеленський вручив прикордонникам державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни".

Також глава держави присвоїв військові звання та вручив погони генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Валерію Вавринюку, погони бригадного генерала - першому заступнику начальника Південного регіонального управління ДПСУ - начальнику штабу Олександру Рибаку, погони бригадного генерала медичної служби - начальнику управління охорони здоров'я Адміністрації ДПСУ Михайлу Карнауху.

Крім того, глава держави вручив стрічки почесної відзнаки "За мужність та відвагу" п'яти прикордонним загонам Державної прикордонної служби України.

З завершенням церемонії Зеленський ознайомився із сучасними зразками бойової спеціальної техніки та зброї, які перебувають на озброєнні українських прикордонників.

Інші заяви Володимира Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що за час повномасштабної війни вже понад 45 тис. українців відзначені державними нагородами. За словами глави держави, це свідчення надзвичайного щоденного героїзму українців, які воюють заради України, працюють заради перемоги України.

Сьогодні, під час привітання українських охоронців кордону із Днем прикордонника, президент Зеленський заявив, що вже скоро будуть головні битви, ми маємо звільнити нашу землю і людей з російської неволі. Він також подякував за надлюдську силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять у найжорстокіших боях Бахмут, Авдіївку, Марʼїнку та інші міста і села Донбасу.

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