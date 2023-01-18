При цьому український президент закликав до швидшого прийняття рішень щодо протидії російській агресії.

Виступаючи по відеозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що настання зими сповільнило прогрес у війні проти РФ.

"Війна - це не добре, а в зимовий час вона сповільнюється. Втомлюються всі - природа, люди, і, слава богу, ворог теж", - сказав він. Український президент також розповів про щоденні бої на Донбасі і про те, що прогрес сповільнився, але додав, що українці сильні і згуртовані проти вторгнення Росії, передає CNN.

"Ми стоїмо твердо, рішуче. Я вдячний всім нашим воїнам, живим і тим, кого ми втратили, за їхню хоробрість. Це дійсно важко, але ми також сильні всередині нації ... Ми єдині, ми організовані, тому що ми мотивовані. Не ми почали війну, але ми повинні її закінчити", - підкреслив Зеленський.

Також він подякував західним союзникам за їхню військову та економічну підтримку і сказав, що подальша допомога забезпечить перемогу України у цій війні.

При цьому український президент закликав до швидшого прийняття рішень щодо протидії російській агресії.

"Тиранія випереджає демократію. РФ знадобилося менше однієї секунди, щоб почати війну. ... Час, який вільний світ використовує для роздумів, використовується терористичною державою для вбивства. Україна та її союзники чинять опір йому майже цілу вічність. Рік, цей період довів, що всі наші оперативні дії принесли позитивні результати", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "світ вагався", коли Росія окупувала Крим у 2014 році, а потім, коли вона спробувала вторгнутися на територію всієї країни у лютому 2022 року.

"Світ не повинен вагатися ні сьогодні, ні коли-небудь", - сказав він, додавши, що "світ повинен діяти швидше, ніж Росія робить свої нові кроки".

"Постачання України системами ППО має випереджати наступні ракетні удари Росії ... відновлення безпеки і миру в Україні має випереджати напади Росії на безпеку і мир в інших країнах", - заявив Зеленський.

Економічний форум у Давосі

На розпочатому економічному форумі в Давосі тема надання Україні наступальної зброї є однією з центральних для обговорення.

Зокрема, лідери Польщі та Литви, а також у МЗС Фінляндії заявили, що оптимістично налаштовані щодо того, що Німеччина дозволить постачати танки Leopard 2 в Україну.

Про те, що Київ потребує "значного збільшення" постачання озброєнь у ключовий момент війни, заявив і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, така підтримка є єдиним шляхом, здатним привести до початку переговорів щодо завершення війни.

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