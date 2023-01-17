Глави держав також обговорили дипломатичний процес реалізації української формули миру.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром ситуацію на фронті та необхідність нарощування оборонної підтримки України.

Глава держави повідомив, що Україна цінує ухвалені вже на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Під час зустрічі у форматі відеоконференції з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру", - повідомив Зеленський.

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Він подякував за всебічну допомогу Німеччини українцям.

"За допомогу, яка зробила нашу армію сильнішою, за фінансову підтримку. Окремо хочу подякувати громадянам Німеччини за прихисток українців у цей важкий період", - зазначив президент України.

Франк-Вальтер Штайнмаєр про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2022 року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Україну із одноденними візитом. Це був його перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Після повернення до Німеччини Штайнмаєр заявив, що його шокували історії про війну, яку розв'язала Росія. На його переконання, в Німеччині люди мають хибне уявлення про справжню ситуацію.

За словами німецького президента, війна Росії в Україні перетворила на попіл європейський безпековий порядок. Він охарактеризував дії Росії як "жорстоку загарбницьку війну".

Пізніше в листопаді Штайнмаєр відкинув ідею про режим припинення вогню в Україні. На думку німецького президента, такий режим на даний момент лише закріпить ту несправедливість, якої вже було завдано Україні. Він наголосив, що кожен, хто вважає, що знає шлях виходу і закінчення війни в Україні, забагато на себе бере.

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