Голова ОБСЄ Буяр Османі зазначив, що питання безпеки України є пріоритетом його головування.

Президент Володимир Зеленський обговорив з чинним головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі потребу збільшення уваги ОБСЄ до порушень прав людини на окупованих територіях України.

Про це повідомляється на сайті президента. Глава держави привітав Північну Македонію з початком головування в ОБСЄ і відзначив важливість здійснення міністром у статусі чинного голови організації свого першого закордонного візиту саме до України.

"Для нас це дуже важливо. Ми вдячні ОБСЄ за те, що послідовно підтримувала нашу державу, починаючи з часу тимчасової окупації деяких частин нашої території у 2014 році. Сьогодні підтримка місії Організації важлива як ніколи", - зазначив президент під час зустрічі з Османі.

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Він висловив сподівання, що під час македонського головування ОБСЄ використовуватиме всі можливі засоби для здійснення тиску на агресора, передусім з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію РФ та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі", - наголосив Зеленський.

Президент України приділив особливу увагу важливості реалізації української формули миру і запросив македонське головування до участі в цьому процесі. "Ми хочемо, щоб було відновлено світовий порядок та повернуто стабільність у наш регіон. Розраховую на залученість ОБСЄ та Північної Македонії до імплементації формули миру", - сказав він.

Зеленський окремо подякував уряду та народу Північної Македонії за гуманітарну та оборонну підтримку нашої країни із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі свого боку чинний голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та її народом і зазначив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом його головування.

Як міністр закордонних справ Північної Македонії Османі запевнив, що його держава підтримуватиме Україну до перемоги над агресором.

Головування Північної Македонії в ОБСЄ

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня Північна Македонія перейняла від Польщі головування в ОБСЄ. Припинення війни Росії проти України є головним пріоритетом для цієї країни в рамках головування впродовж усього 2023 року.

12 січня Османі уникнув відповіді на запитання, чи можливо зупинити агресію Російської Федерації проти України без зміни режиму президента Володимира Путіна. Водночас він закликав Росію вивести усі свої війська з території України.

16 січня Османі прибув до Києва. Перед візитом до України він рішуче засудив російські ракетні атаки по місту Дніпро.

Раніше Генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід виступила проти виключення РФ з організації. Таку позицію вона аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку". Також вона зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ нібито не має механізму призупинення членства, через який можна було б виключити Росію.

Нещодавно на зустрічі омбудсменів України та Росії Дмитра Лубінця і Тетяни Москалькової в Туреччині було задекларовано намір відкрити гуманітарний коридор між країнами задля звільнення українців, яких утримує країна-агресор. Ідею створення такого коридору підтримав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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