Президент може взяти участь у заходах в рамках засідання Генасамблеї ООН.

У вересні президент України Володимир Зеленський, імовірно, здійснить візит до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН. Очікується, що там він обґрунтує необхідність своєї Формули миру.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Десять пунктів Формули миру Зеленського передбачають заклик до повного виведення російських військ з території України, звільнення усіх воєнних заручників та депортованих українців, а також забезпечення продовольчої і енергетичної безпеки. Також йдеться про безпекові гарантії для України як тільки завершаться бойові дії та про відновлення безпеки довкола окупованої Запорізької атомної електростанції.

Цю Формулу мають обговорити цього тижня на зустрічі у Саудівській Аравії, на яку запрошено більше двох десятків держав. Очікується, що у вересні у Нью-Йорку Зеленський братиме участь в інших сесіях та зустрічах під час тижня роботи Генеральної асамблеї ООН.

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Українська Формула миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії. Очікується, що переговори відбудуться 5-6 серпня у Джидді. Видання The Wall Street Journal повідомило, що Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. А от Росії серед гостей не буде.

З метою реалізації Формули миру Зеленського українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза - це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули. Друга - Україна ініціює зустрічі радників з національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану. Третім етапом узгодження Формули миру стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Як відомо, в листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

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