Євгенія Кравчук зазначила, що члени Асамблеї засудили підрив росіянами Каховської ГЕС.

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про політичні наслідки війни Російської Федерації проти України. ПАРЄ підтримала приєднання Києва до НАТО та українську "формулу миру".

Член делегації України в ПАРЄ Євгенії Кравчук у Facebook повідомила, що резолюцію підтримали 80 членів Асамблеї.

Про що йдеться в документі:

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закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО;

засуджує руйнування Каховської дамби 6 червня, що підтверджує варварство путінської військової машини і є військовим злочином і екоцидом;

підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського та вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ;

підтверджує, що російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною і використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку і режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого є Росія;

продовжуватиме докладати зусиль зі створення міжнародного механізму компенсації та спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора;

зазначає, що міжнародна відповідальність повинна поширюватися на всі приватні військові компанії, муртадов і союзників РФ, які скоюють злочини на території України, включаючи групу "Вагнера" і збройні сили Кадирова;

закликає створити публічний реєстр компаній і фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії і причетних до обходу санкцій.

Україна в НАТО - останні новини

11-12 липня в Литві відбудеться саміт НАТО. Президент Володимир Зеленський зазначив, що очікує отримати гарантії безпеки від НАТО.

Європарламент, країни Балтії та Польща виступили за надання Україні запрошення до Альянсу. У свою чергу генсек Йенс Столтенберг заявив, що запрошення у Вільнюсі не буде.

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