Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про політичні наслідки війни Російської Федерації проти України. ПАРЄ підтримала приєднання Києва до НАТО та українську "формулу миру".
Член делегації України в ПАРЄ Євгенії Кравчук у Facebook повідомила, що резолюцію підтримали 80 членів Асамблеї.
Про що йдеться в документі:
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- закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО;
- засуджує руйнування Каховської дамби 6 червня, що підтверджує варварство путінської військової машини і є військовим злочином і екоцидом;
- підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського та вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ;
- підтверджує, що російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною і використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку і режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого є Росія;
- продовжуватиме докладати зусиль зі створення міжнародного механізму компенсації та спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора;
- зазначає, що міжнародна відповідальність повинна поширюватися на всі приватні військові компанії, муртадов і союзників РФ, які скоюють злочини на території України, включаючи групу "Вагнера" і збройні сили Кадирова;
- закликає створити публічний реєстр компаній і фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії і причетних до обходу санкцій.
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