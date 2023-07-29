Ці перемовини стануть фактичним другим раундом обговорень мирного плану у Копенгагені.

Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.

Як повідомляє The Wall Street Journal, мета перемовин - зміцнення міжнародної підтримки вимог України щодо встановлення миру. Країну-окупанта на цю зустріч не запросили, адже країни Заходу вважають, що її відсутність буде сприяти консолідації міжнародної підтримки українського мирного плану.

Переговори в першу чергу будуть спрямовані на те, аби заручитися підтримкою плану Києва з боку тих держав, які ще досі нейтральні щодо цього.

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"Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля завершаться мирним самітом пізніше цього року, де світові лідери підпишуть спільні принципи вирішення війни. Вони сподіваються, що ці принципи зможуть сформувати майбутні мирні переговори між Росією та Україною на користь Києва", – пише видання.

Очікується, що переговори відбудуться 5-6 серпня у Джидді. Учасниками стануть представник 30 країн. За даними видання, запрошення також отримали представники Індонезії, Єгипту, Мексики, Чилі та Замбії.

Участь у заході вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та інші країни ЄС. Очікується, що до них долучиться і представник США Джейк Салліван.

За даними дипломатичних джерел видання, Саудівську Аравію обрали місцем проведення переговорів частково для того, аби спробувати переконати Китай теж взяти участь у зустрічі. Ер-Ріяд і Пекін теж підтримують тісні зв'язки.

Ці перемовини стануть другим раундом обговорень у Копенгагені. Тоді існував великий розрив у поглядах між Україною та більшістю країн, що розвиваються, щодо мирного плану Зеленського. Група країн, що розвиваються, дала зрозуміти, що вони відкриті для обговорення спільних принципів, але не підпишуть план України.

Мирні плани щодо України

Наприкінці лютого 2023 року Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо України, запропонувавши припинити бойові дії і відмовитися від односторонніх санкцій.

Втім, за кілька місяців африканські країни також вирішили показати свої ідеї щодо встановлення миру в Україні. Крім того, Бразилія намагалася "помирити" Київ і Москву, також до цього долучилася ПАР.

Водночас Україна неодноразово заявляла, що не вестиме з Росією мирних переговорів, поки ворожі війська перебувають на її території. Київ прагне домогтися перемоги і звільнити всю свою землю від загарбників.

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