Президент України розраховує, що єдність США і Євросоюзу щодо підримки України збережеться, бо без американської допомоги підтримувати Україну дуже складно.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи зможуть європейці покрити долю США у наданні допомоги України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам під час спільного підходу до преси з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою.

Зокрема, у президента України запитали, якщо обраний президент США відмовиться від підтримки України, чи зможе Європа самостійно підтримати Україну.

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"Я думаю, що ми повинні знову розраховувати на єдність між Сполученими Штатами і Європою. Це дуже складно підтримувати Україну без американської допомоги. І ми це обговоримо з президентом Трампом, коли він буде у Білому домі", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою, Кошта сказав, що європейці мають бути дуже чіткими стосовно України.

"Ми хочемо одного дня вітати вас як члена Європейського Союзу і ми працюватимемо з вами для цього і щоби виграти всеосяжний, справедливий і довготривалий мир", - наголосив Кошта.

Допомога для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Трамп заявив, що Україна "можливо" може очікувати, що не отримає стільки ж військової допомоги від Штатів, коли він повернеться в Білий дім.

За даними видання The New York Times, із приходом до влади у США Дональда Трампа стає очевидним, що ера військової підтримки України з боку США добігає кінця і навіть союзники України в Конгресі переосмислюють допомогу.

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