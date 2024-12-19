Він наголосив, що найкраща гарантія безпеки - це сильна армія.

Україна не погодиться на скорочення чисельності своїх збройних сил навіть після отримання запрошення до НАТО. Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Найкраще (з варіантів гарантій) – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що головна безпекова гарантія для України – це вступ до НАТО. Водночас він розглядає усі можливі типи гарантій, у тому числі "санкційні та фінансові".

Відео дня

"Але всього цього недостатньо, щоб говорити, що Путін не прийде знову", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що саме тому Україна не має права погоджуватися на скорочення своїх збройних сил.

Володимир Зеленський - інші заяви

Раніше Зеленський заявив, що найкращою гарантією безпеки для України залишається членство в НАТО. Втім, запрошення в Альянс Київ ні від кого не очікує, а бореться за це право.

Також Зеленський підтвердив, що в Київ прибуде майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Він відвідає Україну ще до інавгурації Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: