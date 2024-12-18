Прихильники допомоги Україні в Когресі відступають, бо бояться нападок з боку прихильників Трампа.

Із приходом до влади у США Дональда Трампа стає очевидним, що ера військової підтримки України з боку США добігає кінця і навіть союзники України в Конгресі переосмислюють допомогу, пише The New York Times.

"За кілька тижнів, що минули після обрання Трампа, деякі з найзатятіших прихильників фінансування війни в Україні з боку республіканців помітно змінили свій тон, щоб відповідати його позиції, хоча вони продовжують говорити про важливість підтримки самої країни", - пише видання.

Як пише NYT, у Конгресі підтримка фінансування війни в Україні поступово слабшає на тлі постійного тиску з боку союзників Трампа в ультраконсервативному, ізоляціоністському крилі партії. Вони закликають спрямувати кошти на Україну іншим союзникам, наприклад Ізраїлю, або на внутрішні проєкти, такі як охорона кордонів.

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Очікується, що після вступу Трампа на посаду він успадкує контроль над невикористаною допомогою Україні на суму в кілька мільярдів доларів. І деякі республіканці скористалися цією можливістю, щоб уникнути складних розмов про майбутню залежність України від американської допомоги, сподіваючись, що на той час, коли такі дебати стануть необхідними, вони будуть уже неактуальними, наголошується в статті.

При цьому проукраїнські діячі з близького кола радників пана Трампа, такі як сенатор Ліндсі Грем, уже дистанціювалися від ідеї збільшення військової допомоги, звеличуючи пропозицію Трампа про надання кредитів як розумну альтернативу.

"Я думаю, що зараз саме час запропонувати конструктивні, творчі рішення, щоб покласти край цій війні", - сказав Грем, коли його запитали, чи буде він і далі підтримувати ідею надсилання Україні десятків мільярдів доларів, як він робив це раніше.

За словами республіканця з Техасу Дена Креншоу, прихильники допомоги Україні відступають, тому що "вони бояться нападок" з боку прихильників Трампа.

Очікується, що в Сенаті Мітч Макконнелл із Кентуккі, лідер партії, який йде, і Сьюзан Коллінз зі штату Мен, яка стане головою Комітету з асигнувань, продовжать наполягати на наданні Україні фінансової та військової допомоги, необхідної їй для продовження війни. Однак неясно, скільки ще людей дослухаються до їхніх закликів протистояти курсу Трампа, пише NYT.

Допомога від США Україні

Раніше високопоставлений представник адміністрації Байдена сказав у коментарі ЗМІ, що до середини січня США планують доставити в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби.

У Держдепі США заявили, що обсягів наданої допомоги має вистачити для покриття потреб України у зброї та техніці до кінця 2025 року.

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