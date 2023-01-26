Зеленський наголосив, що виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади повинен бути у відповідності з рішенням РНБО.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виїзд заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка за кордон, повідомив він у вечірньому відеозверненні.

"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили", - сказав глава держави.

Він наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. "Я думаю, це справедливо", - додав Зеленський.

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Новий скандал з Тищенком - що відомо

23 січня Зеленський підписав указ №27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження.

Журналісти виявили у Таїланді народного депутата від "Слуги народу" Тищенка. Потому на сайті посольства України в Таїланді з’явився анонс його зустрічі 27 січня з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, планується обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд.

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Тищенка буде звільнено з посади заступника голови фракції та виключено зі складу фракції. Своєю чергою голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про виключення Тищенка з лав партії згідно з п.9.1.22 статті 9 статуту.

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