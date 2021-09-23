В Україні зроблено ще один крок для позбавлення олігархів впливу на чиновників, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам за ухвалення закону про олігархів.

Очільник держави прокоментував ухвалення документу в Twitter.

"Вітаю ухвалення Верховною Радою мого законопроекту про деолігархізацію №5599! Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа", – зазначив президент.

Читайте такожУ Раді три фракції не підтримали закон про олігархівЗа його словами, зроблено ще один крок до того, щоб його позбутися.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про виключення особи з Реєстру олігархів ухвалюється в разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом із ознак.

Встановлюється, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

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Автор: Антоніна Доломанжи