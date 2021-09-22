Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав "необдуманою позицією" намагання пов’язувати замах на Сергія Шефіра – першого помічника президента Володимира Зеленського, з боротьбою з олігархами.
Про це спікер сказав в інтерв’ю телеканалу "Прямий".
Він зазначив, що йдеться про "безпрецедентний випадок". "Такі речі ганебні. Навіть бракує слів в цьому форматі", – наголосив Разумков.
"Я б не пов’язував це з боротьбою з олігархами. Це – злочин. І тут байдуже, хто його скоїв – багата людина, бідна людина або якісь там злочинні елементи", – додав він.
За його словами, важливо, щоб правоохоронні органи максимально ефективно і професійно "відпрацювали і знайшли, дійсно, і виконавців, і замовників".
"Але в нас деякі колеги раніше часу намагаються розвішувати якісь ярлики. Це дуже погана тенденція", – вважає Разумков.
Читайте також"Професіонали так не працюють": ЗМІ дізналися, що врятувало Шефіра від загибеліНа його думку, замах "можна розцінювати як тиск на Офіс, на президента або безпосередньо на Сергія Нахмановича. Це точно".
На запитання про те, що є версії, що замах може бути пов'язаний з намаганням перешкодити ухваленню закону про олігархів, Разумков відповів: "Це необдумана якась позиція окремих індивідуумів, які про це говорять. Так можна прив’язати і дощ до цього законопроекту, що він пішов або не пішов в конкретно взятий проміжок часу".
Спікер повідомив, що у середу, 22 вересня, з Шефіром спілкувався "дуже коротко", За словами спікера, добре, що "поранена одна людина, і всі залишилися живі". Він побажав якнайскорішого одужання водієві.
Прес-служба поліції Київської області повідомила, що станом на 17:00 на місці, звідки було здійснено постріли в автівку Шефіра, поблизу села Ходосівка, працювала слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, криміналістична лабораторія, слідчі та кінологи поліції Київщини.
Окремо були залучені підрозділи Національної гвардії й спецпідрозділи для детального огляду території лісового масиву. Залучено квадрокоптери, металошукачі та спеціалізоване обладнання криміналістичної лабораторії для пошуку слідів та речових доказів.
Зокрема, з місця події вилучено трасологічні сліди, триває збір інформація для подальшого аналізу. Правоохоронці встановлювали можливих свідків події.
Нагадаємо, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю Сергія Шефіра. В результаті обстрілу водій отримав поранення у ногу. Сам Шефір не постраждав.
За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу – Замах на вбивство двох і більше осіб.