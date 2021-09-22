Замах можна розцінювати як тиск на Офіс президента, на очільника держави чи на самого Шефіра, вважає спікер парламенту.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав "необдуманою позицією" намагання пов’язувати замах на Сергія Шефіра – першого помічника президента Володимира Зеленського, з боротьбою з олігархами.

Про це спікер сказав в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що йдеться про "безпрецедентний випадок". "Такі речі ганебні. Навіть бракує слів в цьому форматі", – наголосив Разумков.

"Я б не пов’язував це з боротьбою з олігархами. Це – злочин. І тут байдуже, хто його скоїв – багата людина, бідна людина або якісь там злочинні елементи", – додав він.

За його словами, важливо, щоб правоохоронні органи максимально ефективно і професійно "відпрацювали і знайшли, дійсно, і виконавців, і замовників".

"Але в нас деякі колеги раніше часу намагаються розвішувати якісь ярлики. Це дуже погана тенденція", – вважає Разумков.

Читайте також"Професіонали так не працюють": ЗМІ дізналися, що врятувало Шефіра від загибеліНа його думку, замах "можна розцінювати як тиск на Офіс, на президента або безпосередньо на Сергія Нахмановича. Це точно".

На запитання про те, що є версії, що замах може бути пов'язаний з намаганням перешкодити ухваленню закону про олігархів, Разумков відповів: "Це необдумана якась позиція окремих індивідуумів, які про це говорять. Так можна прив’язати і дощ до цього законопроекту, що він пішов або не пішов в конкретно взятий проміжок часу".

Спікер повідомив, що у середу, 22 вересня, з Шефіром спілкувався "дуже коротко", За словами спікера, добре, що "поранена одна людина, і всі залишилися живі". Він побажав якнайскорішого одужання водієві.

Прес-служба поліції Київської області повідомила, що станом на 17:00 на місці, звідки було здійснено постріли в автівку Шефіра, поблизу села Ходосівка, працювала слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, криміналістична лабораторія, слідчі та кінологи поліції Київщини.

Окремо були залучені підрозділи Національної гвардії й спецпідрозділи для детального огляду території лісового масиву. Залучено квадрокоптери, металошукачі та спеціалізоване обладнання криміналістичної лабораторії для пошуку слідів та речових доказів.

Зокрема, з місця події вилучено трасологічні сліди, триває збір інформація для подальшого аналізу. Правоохоронці встановлювали можливих свідків події.

Нагадаємо, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю Сергія Шефіра. В результаті обстрілу водій отримав поранення у ногу. Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу – Замах на вбивство двох і більше осіб.

Автори: Надя Пришляк, Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк