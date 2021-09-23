Вирішувати, хто в Україні є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони України, а також буде створено Реєстр олігархів.

Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 279 народних депутатів із 379, зареєстрованих в сесійній залі.

У законі визначається, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про виключення особи з Реєстру ухвалюється в разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом з ознак.

Читайте такожГрупа нардепів вимагає відсторонити Стефанчука від ведення засідання Ради через законопроект про олігархівЩо ще передбачено законом

Встановлюється, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Таке рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу президента про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

При цьому Апарат РНБО за 10 робочих днів до дня проведення свого засідання, на якому заплановано розгляд подання про визнання особи олігархом, направляє їй за місцем її реєстрації повідомлення про таке засідання. Повідомлення після його направлення публікується на офіційному веб-сайті РНБО.

Така особа має право подати до Апарату РНБО в письмовій формі особисті пояснення та інші документи з цього приводу не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня проведення засідання Ради, на якому заплановано розгляд відповідного подання. За клопотанням особи та на підставі відповідного рішення РНБО її особисті пояснення можуть бути заслухані на засіданні Ради.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення її до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Читайте такожНебезпечні ідеї. Навіщо Раді пленарні засідання на дистанційціТакий Реєстр є інформаційно-комунікаційною системою, призначеною для оприлюднення та обробки інформації про олігархів, та осіб, які подають декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками, з метою забезпечення доступу до інформації про таких осіб та застосування до них заходів впливу.

Формування та ведення Реєстру забезпечується Апаратом РНБО. На офіційному сайті Ради забезпечується вільний та безкоштовний до відомостей Реєстру з можливістю їх перегляду, копіювання та роздруковування, у тому числі, у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

До Реєстру вносяться відомості щодо, зокрема, прізвища, ім'я та по батькові олігарха; декларації про контакти з олігархом або його представниками; перелік юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є олігарх; перелік осіб, до виборчих фондів яких або виборчих фондів політичних партій, які висували цих осіб, здійснював внески олігарх упродовж останніх 3 років.

Особам, включеним до Реєстру, забороняється, зокрема, здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг на підтримку політичних партій, здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду) під час виборчого процесу; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію, або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Особа, визнана олігархом, з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У разі контакту публічного службовця з особою, включеною до Реєстру, або її представником такий публічний службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. Під таким контактом розуміється зустріч та розмова (у тому числі, онлайн), спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв'язку будь-якого змісту.

Особи, включені до Реєстру, та їхні представники зобов'язані перед початком зустрічі, спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв'язку, повідомляти публічних службовців про факт включення їх або осіб, яких вони представляють, до Реєстру.

Водночас, декларація про контакти не подається, якщо такий контакт відбувся у ході участі публічного службовця та особи, включеної до Реєстру, або її представника, зокрема, в суді чи в офіційних заходах, перебіг яких відображається в режимі прямої трансляції на радіо, телебаченні або через мережу Інтернет у режимі, доступному для масового приймання.

Декларація про контакти подається не пізніше наступного дня після контакту з олігархом чи його представником шляхом заповнення електронної форми на сайті РНБО.

При цьому, порушення обов'язку подання декларації про контакти є підставою для притягнення особи до політичної та/або дисциплінарної відповідальності.

Неповідомлення олігархом або його представником про факт їх включення до Реєстру не звільняє публічного службовця від відповідальності за ненадання декларації про контакти.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Автор: Таня Поляковська