Ухвалення закону про олігархів – це питання становлення України як держави, вважає секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що точка вибору пройдена, і наша держава має раз і назавжди позбутися кланово-олігархічної системи.

Чиновник так на своїй сторінці у Facebook прокоментував ухвалення закону про олігархів.

На його думку, 23 вересня – найважливіший день у новітній історії України.

"Експерти і вчені пізніше, мабуть, напишуть про нього як про точку біфуркації, а для нас він став точкою вибору між майбутнім і минулим. Ми могли знову йти старою дорогою з ефектом колії, яка всім набридла і вела до майбутнього без майбутнього, або обрати важку і до цього ніким ще не пройдену дорогу змін і очищення", – заявив Данілов.

Читайте такожНе дали жодного голосу: у Раді три фракції не підтримали закон про олігархів"За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення", – наголосив чиновник.

За його словами, сьогодні настав інший час – час нової дороги.

"Точка вибору пройдена. Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи. Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу", – сказав секретар РНБО.

Він подякував усім народним депутатам, які проголосували за законопроєкт президента Володимира Зеленського і "дали шанс на глибинні зміни, і, найголовніше, дали надію на краще майбутнє, на яке українці заслуговують".

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Вирішувати, хто в Україні є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони України, а також буде створено Реєстр олігархів.

Автор: Віталій Саєнко