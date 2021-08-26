Глава держави, зокрема, проведе двосторонні переговори з президентом Санду.

У п'ятницю, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський на запрошення глави Молдовської держави Маї Санду відвідає Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

Про це повідомила прес-служба глави Української держави.

Як зазначається, в межах візиту Зеленський проведе двосторонні переговори з президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій.

Візит Зеленського до Молдови

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента опрацьовують можливість візиту Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови.

Читайте такожПрезидент Естонії порадила не інвестувати в Україну"27 серпня у Молдові День незалежності. Україні важливо привітати наших партнерів на найвищому рівні. Тому можливість такого візиту справді опрацьовується", - казав прес-секретар глави держави.

Водночас на сайті президентури Республіки Молдова йшлося, що президент Румунії Клаус Йоганніс, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

Цього тижня, 23 серпня, президент Молдови Мая Санду брала участь у саміті "Кримської платформи" в Києві.

Автор: Леся Лещенко