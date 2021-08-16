При в'їзді до країни необхідно пред'явити один з трьох документів.

Через широке поширення коронавірусу влада Молдови змінила правила в'їзду в країну з-за кордону.

Про це повідомляє NewsMaker.

Від 16 серпня, мандрівникам і громадянам країни, що повертаються, треба буде надати один з трьох документів або відбути карантин.

Так, щоб уникнути 14-денної самоізоляції, тим, хто в'їжджає, необхідно надати один з документів:

сертифікат про повний курс вакцинації;

негативний результат тесту на коронавірус: за технологією ПЛР (не раніше, ніж за 72 до в'їзду в країну) або на COVID-антиген (зроблений не раніше, ніж за 48 годин);

довідку про перенесений COVID-19 протягом останніх півроку або тест на антитіла.

Від цього правила звільнені діти до 12 років, Учні до 18 років, які їдуть на іспити або навчання, і громадяни, що в'їжджають з метою лікування.

Якщо особа, що в'їхала, після семи днів самоізоляції не захворіла на коронавірус, вона може здати ПЛР- або антиген-тест на коронавірус і в разі отримання негативних результатів закінчити карантин.

Читайте такожПотрапити до України тепер складніше: відсьогодні змінилися правила в'їздуУ самій Молдові також вводяться нові обмеження. Наприклад, в аеропорт Кишинева тепер пускатимуть тільки мандрівників. Тим, хто їх зустрічає чи проводжає, доведеться чекати за стінами повітряної гавані.

Крім того, наповнюваність ресторанів, барів, театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек, розважальних місць, фітнес-центрів і басейнів має бути не більшою за 50% від максимальної місткості і не більш ніж 250 осіб.

Таке саме правило поширюється на масові заходи (фестивалі, ярмарки і т.д.) і урочисті заходи (весіль, вінчань і т. д.). Причому на всіх масових заходах обов'язкове носіння масок за неможливості дотримання соціальної дистанції в 1 метр.

Нагадаємо, що в червні Молдова визнала українські COVID-паспорти.

Автор: Станислав Кожемякин