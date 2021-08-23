Прес-секретар президента РФ підкреслив: російська влада категорично не сприймає твердження, що Крим – це Україна.

У Кремлі міжнародний саміт "Кримська платформа щодо деокупації півострова", що відкрився сьогодні, 23 серпня, в Києві, назвали антиросійським і "надзвичайно недружнім заходом".

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього щодо нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження (Крим - це Україна - УНІАН) щодо російського регіону, щодо Криму. І в цьому плані ставлення абсолютно однозначне - ставимося як до антиросійського заходу", - відповів Пєсков на запитання кореспондента УНІАН, як у Кремлі ставляться до "Кримської платформи", до широкого представництва держав-учасниць і заяв що Криму як української території.

23 серпня в Києві відкрився саміт "Кримської платформи". У ньому беруть участь представники понад 40 країн, зокрема, президенти, прем'єр-міністри, глави парламентів, глави МЗС і оборони, інші міністри та посли.

Також у саміті беруть участь президент Європейської Ради Шарль Мішель, три міжнародні організації (НАТО, Рада Європи, ГУАМ) і Європейська комісія.

Шарль Мішель уже заявив, що Євросоюз і надалі дотримуватиметься політики невизнання анексії Криму Росією.

Автор: Тарас Цимбалюк