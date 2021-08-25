У прес-службі глави держави наголосили, що "Україні важливо привітати наших партнерів на найвищому рівні".

В Офісі президента опрацьовують можливість візиту президента України Володимира Зеленського до Кишинева у День Незалежності Молдови.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.

"27 серпня у Молдові День Незалежності. Україні важливо привітати наших партнерів на найвищому рівні. Тому можливість такого візиту справді опрацьовується", - розповів він.

Водночас на сайті президентури Республіки Молдова повідомляється, що президент Румунії Клаус Йоганніс, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

Читайте такожКучма назвав причини окупації Криму і війни на ДонбасіТакож зазначається, що Дуда прилетить до Кишинева 26 серпня і проведе в цей день ряд зустрічей з високопоставленими особами, зокрема й з президенткою Маєю Санду.

Наступного ж дня Йоганніс, Зеленський та Дуда візьмуть участь в урочистостях. Після цього відбудеться низка двосторонніх зустрічей.

Раніше президент Молдови Майя Санду брала участь у саміті "Кримської платформи" у Києві 23 серпня.

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Автор: Антоніна Доломанжи