21 грудня Зеленський відправився з візитом до США.

Президент України Володимир Зеленський виступає у Капітолії перед представниками Конгресу та Сенату США.

УНІАН веде текстову трансляцію виступу.

02:40 Виступ розпочався. Зеленського зустріли в Конгресі оваціями.

"Попри всі негаразди, Україна не пала. Україна живе і процвітає", – Зеленський.

"Ми перемогли Росію в боротьбі за розуми світу. Ми не маємо страху. Ніхто в світі не має мати страху. Українці здобули цю перемогу, і це надає нам хоробрість. Це надає натхнення всьому світу. Американці досягли цього. Вам вдалося обʼєднати глобальну спільноту, щоб захищати свободу і міжнародне право. Європейці досягли цього, і тому європейці тепер набагато сильніші, ніж вони були раніше. Російська тиранія втратила контроль над нами. І ніколи знову не буде впливати на наші розуми", – Зеленський.

"Вчора, перед тим як приїхати у Вашингтон, я був на фронті. Місто Бахмут на сході України, на Донбасі. Російські збройні сили та найманці намагалися захопити Бахмут, починаючи з травня. Але Бахмут стоїть. Минулого року 70 тисяч людей жили в Бахмуті, а зараз – тільки кілька. Кожен метр цієї землі просочено кровʼю", – Зеленський.

"Російська тактика примітивна. Вони спалюють і знищують все, що бачать", – Зеленський.

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