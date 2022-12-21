Президент США зворушливо відреагував на презент.

Президент України Володимир Зеленський на прохання українського військового з Бахмута передав президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену хрест за військові заслуги. Він уточнив, що цей військовий є капітаном групи, яка керуює HIMARS.

Це відбулося на початку зустрічі Зеленського з Байденом в Овальному кабінету Білого дому, яка транслювалася на американському телеканалі CBS News. Президент України подякував американському президенту за лідерство.

Також Зеленський подякував за двопартійну підтримку України у Конгресі, а також передав подяку від звичайних українських громадян звичайним американським громадянам. Зеленський нагадав, що вчора відвідав на Донбасі місто Бахмут.

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"Я хочу вам дещо передати. Один хлопець, який є справжнім героєм, справжнім капітаном, попросив мене передати його нагороду. Він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену", - наголосив Зеленський та уточнив, що цей український військовий є капітаном групи військових, які керують артилерійсько-ракетною системою підвищеної мобільності HIMARS.

"Він дуже мужній. І він сказав: передайте це дуже мужньому президенту (Байдену), і я хочу передати вам, - це хрест за військові заслуги", - сказав Зеленський.

Також президент України передав Байдену лист від цього військового. Зеленський не назвав прізвище захисника Бахмута. Відомо лише, що його звати Павло.

"Ну, незаслужено, але ціную", - сказав президент США.

Своєю чергою, Байден розповів Зеленському про одну американську традицію і додав, що український військовий отримає американську військову "командирську монету".

"Мій син воював в Іраку. Вони мали те, що називається командирською монетою. Ви бачили ці монети, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю, щоб він отримав одну з них", - сказав Байден.

Зустріч Байдена і Зеленського

У ніч на 21 січня ЗМІ повідомили, що Зеленський їде до США. У той момент він вже нібито був на шляху до Вашингтона. Вранці президент України офіційно підтвердив візит до США. У планах у нього зустріч з Байденом і виступ у Конгресі.

Увечері стало відомо, що Зеленський прибув до Білого дому. Це сталося приблизно о 21:04 за київським часом. На зустрічі з президентом України Байден зазначив, що США продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.

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