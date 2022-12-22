За словами президента України, у Путіна хворе відношення до світу, абсолютно неадекватне.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін більше не є суб’єктом цивілізованих людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній з президентом США Джо Байденом прес-конференції, відповідаючи на запитання, який "сигнал" йде Путіну від цього його візиту до США?

За словами Зеленського, він може посилати меседжі президенту Байдену, якого поважає як людину, як президента, як чоловіка за його людяність.

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"І для мене це суб’єкт, людина історична", - підкреслив Зеленський.

З гумором він продовжив про можливий наступний меседж Байдену: "Наприклад, ви (представник преси – УНІАН) спитали, що буде після Петріот? – Після Петріоту ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Петріот".

"Що стосується президента Путіна. В 2019 році у нас була Нормандська зустріч. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб ні в якому разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. Він говорив: такого ніколи не буде. Він говорив всім. Він всім брехав. Які меседжи можна йому після того, що він отруїв наше цивільне, спокійне життя?", - наголосив Український президент.

Зеленський додав, що Путін, судячи по його меседжу, говорить, що після України може піти й далі.

"Для чого людині я вважаю, з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним, відправляти меседжі. Він повинен бути сьогодні зацікавлений, щоб світ на нього звернув увагу. Він більше не суб’єкт цивілізованих людей", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського у США: деталі

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і наразі вже перебуває у Вашингтоні.

На цей момент вже завершилась зустріч Зеленського з президентом США Байденом у Білому домі, за результатом якої відбулася спільна прес-конференція лідерів.