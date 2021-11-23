У своїй промові президент, зокрема, торкнеться тем внутрішнього та зовнішнього становища України.

Президент України Володимир Зеленський в середу, 1 грудня, виступить зі зверненням у Верховній Раді.

Інформацію про це у вівторок, 23 листопада, підтвердив у коментарі УНІАН прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

"Так, звернення до парламенту щодо стану речей всередині країни та нашого становища на міжнародній арені справді заплановано", - зазначив Никифоров.

Зеленський виступить 1 грудня на пленарному засіданні українського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада президент України звернувся до громадян з нагоди Дня Гідності та Свободи. Він наголосив, що українці мають пишатися тим, що вони "вільні" і "вільні творити майбутнє", закликав "не опускати очей", а також зазначив, що народу "час уже змінити самосприйняття й мислення".

Раніше, 4 листопада, Зеленський відвідав засідання парламенту, на якому призначали нових міністрів.

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Автор: Антоніна Доломанжи