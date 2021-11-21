Народу України "час уже змінити самосприйняття й мислення", заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Гідності та Свободи, який відзначається 21 листопада.

Відеозвернення глави держави опубліковано на офіційному YouTube-каналі Офісу президента.

"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода - це свято. Це наше повітря. Ні, це не звучить занадто гучно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря - ось тоді правда буває занадто гучно. Коли влада не чує український народ, тоді буває занадто гучно", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українці мають пишатися тим, що вони "вільні" і "вільні творити майбутнє", закликав "не опускати очей".

"Так, ми заплатили й продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться. І час уже змінити самосприйняття й мислення. Ми не жертва, не пригнічені, не розділені, не захоплені. Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний", - сказав глава держави.

"Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство - приниження. Втрата свободи - це втрата честі. Втрата честі - це втрата серця. Втрата серця - це втрата душі. А втрата душі для нас - це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя. Щоб не втратити власне життя", - додав Зеленський.

Читайте також"Обережно, ціни підіймаються": у Києві протестували проти здорожчання проїзду (фоторепортаж)Він також розказав про історію, яку розповіли українські моряки, повернувшись додому.

"Вони були в полоні, але їх не полонили духом. Слідчі просили їх сміятися трішки тихіше: начальство, мол не поймет. Тут зазвичай плачуть, а наші моряки сміються без упину. Вони сідали в автозак, співали "Ще не вмерла України…". А потім говорили водію: "Шеф, на Одесcу! В Коблево тормозни, кофейку попьем". Вони не поводилися як в'язні, а залишились офіцерами та бійцями, бо не втратили гідність. І довели, що на чужині, в полоні, у в'язниці можна бути вільною людиною. Бо воля - це не відсутність кайданів на руках. Це відсутність тюрми в головах", - зазначив президент.

Окрім того, глава держави згадав сміливі вчинки кількох відомих українців - поета Василя Стуса, священика Омеляна Ковча, актора та режисера Леоніда Бикова. За словами Зеленського, ці люди не втратили гідність.

"Як і всі, хто стояв на майдані, на барикадах, на граніті. У 90-му, у 2004-му, у 14-му. Як ті, хто потім зустрівся в окопах на сході нашої держави, захищаючи її. Всі. Різні. І хлопці із Західної, и пацаны с Юго-Востока. Різномовні. Волиняни, одесситы, галицькі, дніпровські, закарпатці, буковинці. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. З Харкова, з Тернополя, з Кривого Рогу, з Франківська. Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Хмельницький, Запоріжжя. З Києва. С Донбасса, с Луганщины, из Крыма. Всі. Різні. Але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, xто знає: треба бути гідним, а не здаватись. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність. А тому - свободу", - підсумував президент України.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Свято 13 листопада 2014 року започаткував своїм указом президент Петро Порошенко на честь двох революцій: Помаранчевої, що мала початок 22 листопада 2004 року, та Революції Гідності, яка розпочалася з акції студентів та громадських активістів 21 листопада 2013-го.

Є наступником свята Дня Свободи, що святкувалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції, поки його не скасував Віктор Янукович.

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Автор: Катерина Комолова