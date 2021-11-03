На завтрашньому засіданні парламенту очікується присутність президента України Володимира Зеленського.
Про це написав у Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Завтра чекаємо президента о 10:00 у Верховній Раді. Будемо, як завжди, раді бачити Верховного Головнокомандувача!", - написав він.
Верховна Рада завтра на засіданні розгляне призначення 4-х міністрів.
Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.
Завтра, 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради України будуть розглянуті урядові кадрові призначення:
- про призначення Резнікова Олексія Юрійовича міністром оборони України;
- про призначення Верещук Ірини Андріївни віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- про призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
- про призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економіки України.
За словами Мельничука, також в порядку денному запланований розгляд 16 урядових законопроєктів.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, ВР ухвалила постанови про звільнення: Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Андрія Тарана з посади міністра оборони України;
Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
Олексія Любченка з посади першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України;
Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Фракція "Слуга народу" направила Кабміну пропозиції щодо внесення трьох кандидатів на вакантні нині посади в уряді. Також до парламенту надійшло подання президента України про призначення Резнікова міністром оборони.