Завтра на засіданні ВРУ планується розглянути призначення 4 міністрів.

На завтрашньому засіданні парламенту очікується присутність президента України Володимира Зеленського.

Про це написав у Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Завтра чекаємо президента о 10:00 у Верховній Раді. Будемо, як завжди, раді бачити Верховного Головнокомандувача!", - написав він.

Верховна Рада завтра на засіданні розгляне призначення 4-х міністрів.

Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Завтра, 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради України будуть розглянуті урядові кадрові призначення:

про призначення Резнікова Олексія Юрійовича міністром оборони України;

про призначення Верещук Ірини Андріївни віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

про призначення Рябікіна Павла Борисовича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

про призначення Свириденко Юлії Анатоліївни першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економіки України.

За словами Мельничука, також в порядку денному запланований розгляд 16 урядових законопроєктів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, ВР ухвалила постанови про звільнення: Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Андрія Тарана з посади міністра оборони України;

Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Олексія Любченка з посади першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України;

Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Фракція "Слуга народу" направила Кабміну пропозиції щодо внесення трьох кандидатів на вакантні нині посади в уряді. Також до парламенту надійшло подання президента України про призначення Резнікова міністром оборони.

Автор: Інна Андаліцька