Відповідне рішення Рада нацбезпеки і оборони ухвалила 20 серпня.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування економічних санкцій проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ.

Відповідний указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" №584/2021 від 18 листопада оприлюднено на сайті Офісу президента.

Що передбачають санкції:

блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами тощо.

Санкції РНБО на засіданні 20 серпня

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій за рекомендацією СБУ як щодо фізичних, так і юридичних осіб.

СБУ винесла на розгляд Ради нацбезпеки і оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій проти проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи і сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Відзначимо, в той же день РНБО запровадила санкції проти головного редактора сайту "Страна" Ігоря Гужви, а також проти проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги.

Автор: Леся Лещенко