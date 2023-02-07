Раніше він виконував обов'язки міністра через загибель колишнього глави відомства Дениса Монастирського.

Рада призначила Ігоря Клименка новим очільником Міністерства внутрішніх справ України. Таке рішення підтримала монобільшість українського парламенту під час засідання 7 лютого.

Представляв новопризначеного главу МВС прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення щодо нової посади Клименка підтримав 321 нардеп, зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

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Призначення Ігоря Клименка новим очільником МВС - що передувало

Нагадаємо, сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді призначити на посаду нового глави МВС Ігоря Клименка.

Раніше на нього поклали обов'язки міністра після смерті колишнього очільника відомства Дениса Монастирського.

Денис Монастирській разом з частиною керівництва МВС загинув 18 лютого через падіння гелікоптера в Броварах. Тоді гелікоптер впав на місцевий дитячий садочок, це спричинило масштабну пожежу.

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