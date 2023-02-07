Призначення Клименка підтримали 321 нардеп / фото УНІАН

Рада призначила Ігоря Клименка новим очільником Міністерства внутрішніх справ України. Таке рішення підтримала монобільшість українського парламенту під час засідання 7 лютого. 

Представляв новопризначеного главу МВС прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення щодо нової посади Клименка підтримав 321 нардеп, зазначив народний депутат Ярослав Железняк. 

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Призначення Ігоря Клименка новим очільником МВС - що передувало

Нагадаємо, сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді призначити на посаду нового глави МВС Ігоря Клименка

Раніше на нього поклали обов'язки міністра після смерті колишнього очільника відомства Дениса Монастирського

Денис Монастирській разом з частиною керівництва МВС загинув 18 лютого через падіння гелікоптера в Броварах. Тоді гелікоптер впав на місцевий дитячий садочок, це спричинило масштабну пожежу. 

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