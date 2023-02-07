Рада призначила Ігоря Клименка новим очільником Міністерства внутрішніх справ України. Таке рішення підтримала монобільшість українського парламенту під час засідання 7 лютого.
Представляв новопризначеного главу МВС прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення щодо нової посади Клименка підтримав 321 нардеп, зазначив народний депутат Ярослав Железняк.
Голосування по фракціях:
- "Слуга народу" - 224
- "Европейська солідарність" - 0
- "Батьківщина" - 18
- "Платформа за життя та мир" - 18
- "За майбутнє" - 13
- "Голос" - 1
- "Довіра" - 13
- "Відновлення України" - 17
- Позафракційні - 17
Призначення Ігоря Клименка новим очільником МВС - що передувало
Нагадаємо, сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді призначити на посаду нового глави МВС Ігоря Клименка.
Раніше на нього поклали обов'язки міністра після смерті колишнього очільника відомства Дениса Монастирського.
Денис Монастирській разом з частиною керівництва МВС загинув 18 лютого через падіння гелікоптера в Броварах. Тоді гелікоптер впав на місцевий дитячий садочок, це спричинило масштабну пожежу.